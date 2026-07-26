'यह सपना सच होने जैसा...', मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी

भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. आखिरी टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ 81 रन बनाए. जिसकी वजह से भारत ने बड़ी आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया. शानदार प्रदर्शन के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से नवाजा गया. जिसपर सूर्यवंशी ने बड़ा बयान दिया है.

अवॉर्ड जीतने के बाद क्या बोले वैभव

तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर मैच और सीरीज पर कब्जा किया. भारतीय टीम की जीत में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की अहम भूमिका रही. टूर्नामेंट में उन्होंने सर्वाधिक रन बनाते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता. वैभव ने कहा है कि यह सपना सच होने जैसा पल है। अपना पहला मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड पाकर मैं बहुत खुश हूं.

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सूर्यवंशी ने आगे कहा कि हरारे पहुंचने के बाद दो या तीन दिनों तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही. मैंने यहां अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला था, इसलिए मुझे इस जगह पर खेलने में बहुत मजा आता है. सभी ने मेरा साथ दिया, कप्तान, कोच, सभी इसलिए मैं बहुत खुश हूं. मेरा खेल वैसा ही है जैसा मैं टी20 क्रिकेट में खेलता हूं. मैं बस टीम के लिए वही करने की कोशिश कर रहा था. तीनों मैचों में, मैंने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की. अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती, तो मैं पारी को और बड़ा बनाना चाहता था. यही मेरा एकमात्र तरीका था. मैं अभ्यास सत्र में, जो कुछ भी करता हूं, उसे मैच में दोहराने की कोशिश करता हूं.

तीसरे टी20 में खेली जबरदस्त पारी

वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे टी20 में 49 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली. इस पारी की बदौलत उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता. यह उनका पहला प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार भी था. इस युवा बल्लेबाज ने पहले मैच में 19 गेंदों पर 50 और दूसरे मैच में 9 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली थी.

मैच की बात करें तो, भारतीय टीम ने तीसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 192 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय टी20 अर्धशतक लगाया. इस युवा खिलाड़ी ने 49 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली. इसके अलावा, ईशान किशन ने 29 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रन बनाए. रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 25 रन की पारी खेली.