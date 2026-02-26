add cricketcountry as a Preferred Source
वैभव सूर्यवंशी का कमाल, सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाकर गेंदबाजों की खूब धुनाई

वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया है. उन्होंने सिर्फ 14 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 26, 2026 4:02 PM IST

Vaibhav Suryavanshi 50 in 14 balls

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब हल्ला बोल रहा है. टूर्नामेंट कोई भी हो लेकिन 14 साल के इस खिलाड़ी ने हर जगह गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं. गुरुवार, 26 फरवरी को डीवाई पाटील टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाकर तहलका मचा दिया. इस बेखौफ बल्लेबाज ने अपने आक्रामक खेल से मैदान के चारों ओर कमाल के शॉट्स लगाए. और गेंदबाजों को चैन से नहीं बैठने दिया.

वैभव इसी मूड में आए कि गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए जााएंगे. और उन्होंने ऐसा करने में कोई वक्त बर्बाद किया. पहले ही ओवर में उन्होंने गेंदबाजों पर हमाल बोल दिया. उनका स्ट्रोकप्ले कमाल का रहा. उनकी पारी में चौके और छक्कों की बरसात रही. उनका शॉट सिलेक्शन भी बेहतरीन रहा. पहले ही ओवर से अपनी लय हासिल कर ली. उन्होंने सिर्फ 14 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के खिलाड़ियों को खुश होने का मौका दिया. वह डीवाई पाटील ब्लू के लिए खेल रहे थे. और इंडियन नेवी की टीम के खिलाफ उन्होंने यह धुआंधार बल्लेबाजी की.

इस पारी में सिर्फ आक्रामकता नहीं थी. बल्कि नियंत्रण भी था. सूर्यवंशी की पारी में गेंदबाजों पर हावी होने का जज्बा था लेकिन वह कभी भी जल्दबाजी में नहीं दिखे. उनका बैलंस कमाल का था. बैट स्विंग भी अच्छा था. उन्होंने लैंथ को जल्दी पकड़ा और गेंद पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ अच्छे शॉट्स खेले. 27 मार्च को वैभव 15 साल के हो जाएंगे. और आईसीसी का नियम कहता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए किसी खिलाड़ी को कम-से-कम 15 साल का होना जरूरी है.

वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 19 गेंद पर 63 रन की पारी खेली. इस पारी में सात चौके और पांच छक्के लगाए. उनकी इस पारी के दम पर टीम ने पांच विकेट पर 225 रन का स्कोर बनाया. अर्जुन तेंदुलकर ने भी 29 गेंद पर ताबड़तोड़ 55 रन बनाए. इस पारी ने दिखाया कि मैदान और टूर्नामेंट कोई भी हो वैभव हर जगह कमाल कर सकते हैं.

इससे पहले इंडियन नेवी की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. उनकी टीम ने कुंवर पाठक ने 53 गेंद पर 87 रन बनाए. इसमें 11 चौके और तीन छक्के लगाए. टीम ने 4 विकेट पर 219 रन बनाए. अर्जुन ने गेंदबाजी में चार ओवरों में 40 रन देकर एक विकेट लिया.

