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वैभव सूर्यवंशी को मिला बड़ा सम्मान, झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बनेंगे

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक्स पर लिखा, आपने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 30, 2026, 03:03 PM IST

Published On May 30, 2026, 03:03 PM IST

Last UpdatedMay 30, 2026, 03:03 PM IST

Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi

आईपीएल में महज 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से हैरान करने वाले युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी को झारखंड सरकार ने बड़ा सम्मान देने की घोषणा की है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने उन्हें राज्य स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है. झारखंड सरकार वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित भी करेगी.

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने महज 15 साल की उम्र में बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से धुनाई कर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है.

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वैभव ने पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया: इरफान अंसारी

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, वैभव, भले ही आपकी टीम मैच हार गई हो, लेकिन आपने लाखों भारतीयों का दिल पहले ही जीत लिया है, मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र में बड़े गेंदबाजों का इस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ सामना करना वाकई असाधारण है, आपने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है.

वैभव की सफलता ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया: अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि युवा ऊर्जा, कड़ी मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का जीता-जागता प्रतीक हैं, उनकी सफलता ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है. डॉ. अंसारी ने कहा, वैभव की प्रतिभा और सकारात्मक सोच ने मुझे बेहद प्रभावित किया है, स्वास्थ्य विभाग युवाओं के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश फैलाने के लिए वैभव के साथ मिलकर काम करेगा.

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वैभव सूर्यवंशी को ब्रांड एंबेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली, नियमित व्यायाम और अनुशासित दिनचर्या के प्रति प्रेरित करना है. स्वास्थ्य विभाग वैभव के साथ मिलकर विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों, जैसे पोषण, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और तंबाकू मुक्ति को प्रभावी ढंग से चलाएगा

सूर्यवंशी को आधिकारिक रूप से सम्मानित करेगी झारखंड सरकार

डॉ. इरफान अंसारी ने विश्वास जताया कि वैभव आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और देश लंबे समय तक उन पर गर्व करता रहेगा. झारखंड सरकार जल्द ही वैभव सूर्यवंशी के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें आधिकारिक रूप से सम्मानित करेगी, इस मौके पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने का प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा.

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आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया है. वैभव सूर्यवंशी ने 16 मैच की 16 इनिंग में 776 रन बनाए. उन्होंने इसी सीजन 36 बॉल में शतक लगाया, जो उनका आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक है. उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक आया. उन्होंने 237.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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