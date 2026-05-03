IPL 2026: चक्रवर्ती- नरेन की फिरकी में फंसा SRH, केकेआर ने लगाई जीत की हैट्रिक

SRH VS KKR: वरुण चक्रवर्ती (36 रन देकर तीन विकेट) और सुनील नारायण (30 रन देकर दो विकेट) की कसी हुई गेंदबाजी के बाद अंगकृष रघुवंशी के अर्धशतक (59) से केकेआर ने आईपीएल 2026 में जीत की हैट्रिक लगाई है. रविवार को खेले गए मैच में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हरा दिया.

सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन यह चौथी हार है. वहीं केकेआर ने तीसरी जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी है. हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 165 रन पर ढेर हो गई, केकेआर ने इस टारगेट को 18.2 ओवर में तीन विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. अंगकृष रघुवंशी ने 47 बॉल में 59 रन (पांच चौके, दो छक्के) की पारी खेली.

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केकेआर ने आसानी से हासिल किया टारगेट

166 रन के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर की टीम ने फिन एलन (12 बॉल में 29 रन) और अजिंक्य रहाणे (36 बॉल में 43 रन) की पारी से शानदार शुरुआत की. रहाणे ने अंगकृष रघुवंशी के साथ केकेआर की पारी को आगे बढ़ाया. रघुवंशी ने अर्धशतक लगाया और 47 बॉल में 59 रन की पारी खेलकर केकेआर की जीत सुनिश्चित की. रिंकू सिंह ने 11 बॉल में 22 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं कैमरन ग्रीन तीन रन बनाकर नाबाद रहे.

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165 रन पर सिमटी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम

इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने हमेशा की तरह आक्रामक बल्लेबाजी से शुरूआत की. पावरप्ले में अभिषेक शर्मा (10 गेंद, 15 रन) का विकेट गंवाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने एक विकेट पर 77 रन बना लिए, जिसमें ट्रैविस हेड का अहम रोल था. हेड ने अर्धशतक लगाया और 28 बॉल में 61 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे.

हेड को ईशान किशन (29 गेंद, 42 रन) का अच्छा साथ मिला, यह लगातार तीसरा मैच था जब सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 10 ओवरों में 100 से ज्यादा रन बनाए. हेड ने अभिषेक के साथ पहले विकेट के लिए 3.4 ओवर में 44 रन जोड़े, इसके बाद दूसरे विकेट के लिए किशन के साथ 61 रन की साझेदारी की.

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केकेआर ने आखिरी 10 ओवर में की वापसी

नौवें ओवर की आखिरी गेंद पर चक्रवर्ती की गेंद पर हेड के आउट होते ही सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह गई. हेनरिक क्लासेन (11 रन) जल्दी आउट हो गए, कैमरन ग्रीन की गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने उनका शानदार कैच लपका. चक्रवर्ती ने अपने लगातार दो ओवरों में रविचंद्रन स्मरण और अनिकेत वर्मा को आउट करके अपने तीन विकेट पूरे किए. चक्रवर्ती ने तीन ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए.

सुनील नरेन ने आईपीएल में पूरे किए 200 विकेट

सुनील नारायण ने 16वें ओवर में किशन को आउट करके इस लीग में अपना 200वां विकेट लिया. नारायण अपने 197वें मैच में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले तीन सदस्यों के एक खास क्लब में शामिल हो गए। इस क्लब के अन्य दो सदस्य भुवनेश्वर कुमार (199 मैच में 215 विकेट) और युजवेंद्र चहल (182 मैच में 228 विकेट) शामिल हैं. कार्तिक त्यागी ने भी 30 रन देकर दो विकेट लिए.