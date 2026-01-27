T20 World Cup 2026: वरुण चक्रवर्ती को क्यों नहीं होगी ओस से परेशानी, अनिल कुंबले ने समझाया 'साइंस'

Anil Kumble on T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टी20 वर्ल्ड कप में ओस से कोई खास परेशानी नहीं होगी.

अनिल कुंबले ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा परेशानी नहीं होगी.

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी और मार्च के महीने में खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होकर यह 8 मार्च के बीच खेला जाएगा. और कई जानकारों का मानना है कि भारत में इस मौसम में ओस काफी असर डाल सकती है. और इसका असर स्पिनर्स पर काफी ज्यादा पड़ेगा. भारतीय टीम भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रहेगी. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी इस पर अपनी राय दी है. कुंबले का कहना है कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर इस ओस का असर नहीं होगा. हालांकि कुंबले यह भी मानते हैं कि कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को परेशानी हो सकती है.

क्यों नहीं होगी वरुण चक्रवर्ती को ओस से परेशानी!

महान स्पिनर ने ‘जियो हॉटस्टार’ के कार्यक्रम में कहा कि टूर्नामेंट में ओस निश्चित रूप से भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा, ‘खास तौर फरवरी और मार्च में विश्व कप के दौरान, जब मैच देर शाम खेले जाएंगे. यह आसान नहीं होने वाला है. स्पिनर के तौर पर आप गीली गेंद से गेंदबाजी करने के आदी हो जाते हैं, यह कुछ नया नहीं है.’

Add Cricket Country as a Preferred Source

कुंबले ने कहा, ‘भारत को हालांकि एक बात से बेशक राहत मिल सकती है, मुझे नहीं लगता कि ओस वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी को प्रभावित करेगी. वह गेंद को जिस तरह से पकड़ते हैं, जिस गति से गेंदबाजी करते हैं, उससे वह प्रभावित नहीं होंगे.’

कुंबले ने तमिलनाडु के स्पिनर्स को क्यों बताया प्लस पॉइंट

वरुण, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भारत की स्पिन तिकड़ी पिछले कुछ महीनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन कुंबले ने तमिलनाडु के खिलाड़ी को स्पिनरों में सबसे बड़ा ‘प्लस प्वाइंट’ बताया.

कुंबले ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ओस उसे (वरुण) ज्यादा परेशान करेगी. हां, लेकिन यह सूखी गेंद से गेंदबाजी करने जैसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से गीली गेंद से गेंदबाजी करते हुए, मुझे नहीं लगता कि वरुण को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा.’

उन्होंने कहा, ‘इसी तरह, अक्षर पटेल भी ठीक रहेंगे. कुलदीप यादव को गीली गेंद से ज्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि उनकी गेंदबाजी शैली ऐसी है. पर कुलदीप भी इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करने के आदी हैं.’ अपने गेंदबाजी स्टाइल के चलते कलाई के स्पिनरों को गीली गेंद को पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है.

लगातार दूसरी बार चैंपियन बन सकता है भारत!

कुंबले का मानना ​​है कि गत चैंपियन भारत के पास लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का बहुत अच्छा मौका है जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम ने नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जब विश्व कप की बात आती है तो लगातार खिताब जीतना आसान नहीं होता, विशेषकर टी20 प्रारूप में. कोई भी टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई है और यह भारत के लिए ऐसा करने का एक शानदार मौका है.’

T20 World Cup 2026 में क्या है भारत का शेड्यूल

मैच तारीख समय मैदान बनाम यूएसए 7 फरवरी, 2026 मुंबई 7:00 PM बनाम नामीबिया 12 फरवरी, 2026 दिल्ली 7:00 PM बनाम पाकिस्तान 15 फरवरी, 2026 कोलंबो 7:00 PM बनाम नीदरलैंड्स 18 फरवरी, 2026 अहमदाबाद 7:00 PM

कुंबले ने कहा, ‘मुझे पूरा यकीन है कि टीम जिस तरह की फॉर्म में है, और अंतिम एकादश की ताकत को देखते हुए भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत को निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना चाहिए और उसके बाद कोई भी जीत सकता है.’

TRENDING NOW

उन्होंने कहा, ‘लेकिन मुझे सच में लगता है कि भारत के पास विश्व कप जीतने का बहुत अच्छा मौका है और वह लगातार खिताब जीतकर इसे सच में खास बना सकता है.’

T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह