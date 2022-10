रविवार को इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में खेले गए टी20 इंटरनैशनल मुकाबले में 8 रन से हरा दिया. ओप्टस स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में बल्लेबाजों का जोर रहा. लेकिन चौके-छक्कों और विकेटों के बीच एक घटना ने काफी सुर्खियां बटोरीं. मैथ्यू वेड विवाद की काफी चर्चाएं बटोरीं. वेड ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट हो सकते थे. इस बीच पूर्व भारतीय पेसर वेंकटेश प्रसाद ने इस घटना की निंदा की है. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की भी आलोचना की है जिन्होंने बल्लेबाज को आउट देने की अपील ही नहीं की.

यह ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर की घटना है. ऑस्ट्रेलिया 209 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. उसे 22 गेंद पर 39 रन की जरूरत थी. मैथ्यू वेड ने मार्क वुड की शॉर्ट पिच गेंद पर शॉट खेला. गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और हवा में ऊंची चली गई. वेड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गेंद कहां गई है. वह एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े. इस बीच वुड कैच पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, वेड क्रीज में वापस आने लगे और इसी बीच उन्होंने अपने बाएं बाजू से गेंदबाज को कैच लेने से रोका.

Pathetic , in one word this is Cheating, not in the spirit of the game and Obstructing the field and what a terrible excuse from Jos Buttler to not appeal. The sense of entitlement of these guys is unbelievable. Bullshitting about spirit of the game when there is no spirit. https://t.co/4WrbX7Qwb3

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) October 9, 2022