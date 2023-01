महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स Viacom18 ने 951 करोड़ रुपये में हासिल कर लिया है. एक मैच की वैल्यू सात करोड़ नौ लाख रुपए होगी, जो पाकिस्तान सुपर लीग (दो करोड़ 44 लाख) से ज्यादा है. Viacom18 और बीसीसीआई के बीच पांच साल के लिए करार हुआ है.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर Viacom18 को बधाई देते हुए आगामी महिला आईपीएल को लेकर इसे एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स जीतने के लिए Viacom18 को बधाई. बीसीसीआई और भारतीय महिला खिलाड़ियों में विश्वास के लिए धन्यवाद. Viacom18 के साथ 951 करोड़ के साथ डील हुई है, जिसका मतलब अगले पांच साल तक (2023-2027) तक प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ होगा. महिला क्रिकेट के लिए यह बड़ी बात है.

After pay equity, today’s bidding for media rights for Women’s IPL marks another historic mandate. It’s a big and decisive step for empowerment of women’s cricket in India, which will ensure participation of women from all ages. A new dawn indeed! #WIPL @ICC @BCCIWomen

इसके अलावा जय शाह ने अपने एक और ट्वीट में भारत में महिला क्रिकेट की दिशा में उठाए गए बड़े कदम पे-इक्विटी का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि यह महिला क्रिकेट के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिससे हर उम्र की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी.

Congratulations @viacom18 for winning the Women’s @IPL media rights. Thank you for your faith in @BCCI and @BCCIWomen. Viacom has committed INR 951 crores which means per match value of INR 7.09 crores for next 5 years (2023-27). This is massive for Women’s Cricket ???

— Jay Shah (@JayShah) January 16, 2023