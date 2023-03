IPL 2023: अरिजीत सिंह ने छेड़े सुर तो बैठे-बैठे झूमने लगे धोनी, वायरल हुआ VIDEO

IPL 2023 का धमाकेदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ आगाज हुआ. IPL के 16वें सीजन के पहले मुकाबले से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया जिसमें सिंगर अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा. अरिजीत की मधुर आवाज में गाने सुनकर दर्शक ही नहीं बल्कि अहमदाबाद स्टेडियम में बैठे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी झूमने लगे जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अरिजीत सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत राजी फिल्म के गाने 'ऐ वतन मेरे वतन' से की. फिर उन्होंने रणवीर सिंह की 1983 फिल्म के गाने 'लहरा दो' और ब्रम्हास्त्र के गाने 'केसरिया तेरा इश्क है पिया' जैसे गानों से फैंस को थिरकने पर मजबूर कर दिया.

इसके बाद भी अरिजीत सिंह नहीं रूके और उन्होंने चन्ना मेरे, कबीरा, झूमे जो पठान, शिवा, हां मैं गलत, घुंघरू टूट गए, इलाही, हवाएं, देवा-देवा जैसे शानदार गाने भी गाए. अरिजीत ने जैसे ही देवा-देवा गाना शुरु किया तो डगआउट में बैठे धोनी सुरों में खो गए और गाने के साथ अपना सिर हिलाने लगे. ये घटना कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद कर ली.

What a fitting end of the performance man.

Deva deva

Shot of MSD

Jeetega jeetega india jeetega ??

Arijit Singh deserved this stage, this atmosphere

