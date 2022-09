एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया सुपर-4 राउंड का चौथा मैच टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच साबित हुआ। इस मैच में जहां नसीम शाह अपने शानदार मैच जिताऊ 2 छक्कों के कारण पाकिस्तनी फैंस के हीरो बन गए तो वहीं, पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली ने एक घटिया हरकत कर अपनी पूरी टीम को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया।

दरअसल, शारजाह के मैदान पर बुधवार यानी 7 सिंतबर को खेला गया रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए अहम था। पाकिस्तान जहां इस मैच के जरिए फाइनल का टिकट हासिल करना चाहता था तो वहीं, अफगानिस्तान के लिए टूर्नामेंट में खुद को बनाए रखने का ये आखिरी मौका था।

अफगानिस्तान टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 129 रन ही बना सकी। इसके जवाब में पाकिस्तान का आगाज भी बेहद खराब रहा और उसने 3.1 ओवर में ही बाबर और फखर के विकेट गंवा दिए। मोहम्मद रिजवान भी 20 रन बनाकर 9वें ओवर में चलते बने।

इसके बाद इफ्तिखार और शादाब ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 100 रन के करीब तक ले गए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते ही पाकिस्तान की पूरी टीम लड़खड़ा गई और पाकिस्तान ने 109 रन के स्कोर अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। अब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 21 रनों की दरकार थी और क्रीज पर खड़े थे आसिफ अली और हारिस रउफ।

19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए तेज गेंदबाज फरीद अहमद और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब सारा दारोमदरा आसिफ के कंधों पर था जो भारत के खिलाफ अपनी शानदार बल्लेबाजी का नमूना दिखा चुके थे। ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज नसीम ने सिंगल लिया और आसिफ स्ट्राईकर एंड पर आ गए।

Look who started it before came out for next game Afghanistan must have to teach there players sportsman spirit

Our Asif Ali Is innocent from Pakistan

#PakvsAfg pic.twitter.com/2Tjrk0qeG1

— Aqdas Zaman (@aqdaskhan0) September 7, 2022