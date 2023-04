VIDEO: रन लेने जो तुम दौड़ोगे, धोनी की पैनी आंखों से कहां बच पाओगे

रविंद्र जडेजा के तीन विकेट की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 के 29वें मैच में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट पर 134 रन पर रोक दिया. सनराइजर्स के लिये सर्वाधिक 34 रन अभिषेक शर्मा ने बनाये. चेन्नई के लिए गेंदबाजी में जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर के स्पेल में महज 22 रन देकर अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी को अपना शिकार बनाया. जडेजा ने जहां गेंदबाजी में कमाल किया तो विकेट के पीछे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी फुर्ती से दर्शकों का मन मोह लिया.

धोनी ने पहले 14वें ओवर में जडेजा की गेंद पर खतरनाक मयंक अग्रवाल को स्टंप आउट किया और फिर पारी की आखिरी गेंद पर रन चुराने की हिमाकत करने वाले वाशिंगटन सुंदर को बेहतरीन रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया.

चेन्नई के लिए आखिरी ओवर मथीशा पथिराना लेकर आए. आखिरी गेंद पाथिराना ने मार्को यानसन को लेग स्‍टंप पर धीमी गति की फुलर फेंकी जिसे लांग ऑन पर उठाकर मारने की कोशिश हुई लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया. ऐसे में रन लेने के दौड़ पड़े मार्को यानसन. ये देख धोनी ने तुंरत गेंद पकड़ी और बिजली की रफ्तार से विकेट पर दे मारी. इस तरह वाशिंगटन सुंदर को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

