भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें एडिशन का लोगो जारी कर दिया है. कोविड-19 महामारी (COVID-19) के कारण आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में हो रहा है. विश्व के सबसे लोकप्रिय टी20 टूर्नामेंट में से एक आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होगी जबकि फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा.

IPL 2020 Kings XI Punjab Full Schedule: पहली बार कप्‍तानी को तैयार केएल राहुल बनेंगे तारणहार!

पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का सामना गत उप विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स (MS Dhoni) से होगा. लीग के सभी मुकाबले यूएई के तीन शहरों दुबई, अबुधाबी और शारजाह में खेले जाएंगे. पहला मुकाबला अबुधाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेला जाएगा. लीग मुकाबले 3 नवंबर तक खेले जाएंगे.

IPL 2020 RCB Full Schedule: कोहली एंड कंपनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी अपने अभियान की शुरुआत

आईपीएल के ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर शेड्यूल के साथ एंथम भी रिलीज किया गया है. एंथम का कुल समय 1 मिनट 33 सेकेंड है जिसका टाइटल ‘आएंगे हम वापस’ है. एंथम बहुत ही शानदार है. एंथम के वीडियो में विराट कोहली (Virat Kohli), एमएस धोनी, रोहित शर्मा (Rohit Sharma), जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और कई अन्य क्रिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं.

The greater the setback

The stronger the comeback

We can sum it up in 3 words:

Watch #Dream11IPL starting Sept 19 on @DisneyPlusHS, @StarSportsIndia @Hotstarusa #Dream11IPL #AayengeHumWapas #StrongerTogether #Anthem pic.twitter.com/e2Iro79Kv6

— IndianPremierLeague (@IPL) September 6, 2020