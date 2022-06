श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम की, लेकिन मेजबान टीम आखिरी मुकाबला जीतकर श्रीलंकाई क्रिकेट फैन्स के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान बिखेरने में कामयाब रही। श्रीलंका ने पल्लेकेले में खेले गए T20I सीरीज के तीसरे मैच में कप्तान दासुन शनाका की नाबाद 54 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी।

इस शानदार जीत के बाद स्टेडियम में बैठे श्रीलंकाई फैन्स खुशी से उछल पड़े और एक-दूसरे को गले लगा लिया जिसका वीडियो श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने अपने ट्विटर पर शेयर किया। शनाका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “मैं अपने लोगों के इन मुस्कुराते चेहरों को देखकर बहुत खुश हूं।”

I’m very happy to see these smiling faces of my people ??? pic.twitter.com/H4yQDmLpjj

— Dasun Shanaka (@dasunshanaka1) June 11, 2022