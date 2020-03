दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बोलेंड पार्क में खेले गए वनडे मैच में हारने के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मीडिया के सामने हार के कारणों पर चर्चा करने आए थे तो साथी खिलाड़ी डेविड वार्नर ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाल दिया।

शनिवार को आयोजित हुए इस मैच में मेहमान टीम को 74 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी पर चर्चा कर रहे थे लेकिन उनकी बातचीत को वार्नर और उनके फैंस ने बीच में ही रोक दिया। दरअसल जिस मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था, उससे थोड़ी ही दूर पर खिलाड़ियों का आना-जाना लगा था। और जब वार्नर बाहर आए तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

Poor Steve Smith, he was just trying to politely answer questions but David Warner’s fans kept interrupting… #SAvAUS pic.twitter.com/7FxMzmBUez

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 1, 2020