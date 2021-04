न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के बीच खेले जा रहे शेफील्ड शील्ड मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन के लिए कैच को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

नॉर्थ डाल्टन पार्क में हो रहे इस मैच के दूसरे दिन मिड ऑन पर खड़े लाबुशेन ने स्पिन गेंदबाज मिशेल स्वीपसन की गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज बैक्टर होल्ट का कैच पकड़ा।

हालांकि गेंद हाथ में आने के बाद लाबुशेन का संतुलन बिगड़ा, जिस वजह से वो पीछे की तरफ भागने लगे और इस दौरान उनके हाथ से नीचे गिर गई। जिसके बाद कमेंटेटर्स को लगा कि कैच ड्रॉप हो गया है लेकिन अंपायर ने होल्ड को आउट करार दिया।

A ‘peculiar’ ending to the NSW innings, with this deemed to be a legal catch #SheffieldShield pic.twitter.com/T4gQgr1Rc2

बोल्ट के आउट होने के साथ न्यू साउथ वेल्स की पारी 381 रन पर सिमट गई लेकिन सोशल मीडिया पर इस कैच को लेकर बहस छिड़ गई। कई फैंस का कहना था कि लाबुशेन ने कैच ड्रॉप कर दिया था, इसलिए बल्लेबाज को नॉट आउट रहना चाहिए था।

नियम की बात करें तो आईसीसी के कोड 33.33 के मुताबिक, “कैच लेने की प्रक्रिया तब खत्म होगी जब एक फील्डर गेंद और अपने शरीर के मूवमेंट, दोनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेगा।”

इस नियम को ध्यान में रखा जाय तो ये कैच गलत कहा जा सकता है क्योंकि कैच लेते समय लाबुशेन का शरीर संतुलित नहीं था और इसी वजह से गेंद उनके हाथ से निकल गई थी।

I’d be okay if this was given not out.

Just hold onto the ball, Marnus #SheffieldShield https://t.co/ubukRWRCHX

— Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) April 4, 2021