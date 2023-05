Video: फैंस ने लगाए कोहली के नारे तो गुस्से से आग बबूला हुए गौतम गंभीर, रिएक्शन हुआ वायरल

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL 2023 के 45वें मैच में सिर्फ 19.2 ओवर का खेल हो पाया और फिर बारिश के कारण मुकाबले को रद्द करना पड़ा. ऐसे में दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा. हालांकि इस मैच में भी दर्शकों को गौतम गंभीर का एंग्रीमैन वाला लुक देखने को मिला जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, इस मैच के बारिश में धुलने के बाद गंभीर का एक वीडियो सामने आया जिसमें फैंस उन्हें छेड़ते हुए नजर आए. ये घटना उस समय घटी जब गंभीर ड्रेसिंग रूम की सीढ़िया चढ़ रहे थे. उस वक्त स्टैंड में मौजूद कुछ फैंस कोहली-कोहली के नारे लगाने लगे और ये सुनकर गंभीर गुस्से से आग-बबूला होकर फैंस को घूरने लगे. गंभीर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि 1 मई को IPL 2023 के 43वें मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जोरदार बहस देखने को मिली थी. इस मैच में RCB ने 18 रनों से जीत दर्ज की. मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें हाथ मिलाने के लिए मैदान पर आई तो विराट कोहली की सबसे पहले नवीन-उल हक से भिड़ंत हुई और फिर काइल मेयर्स पूर्व भारतीय कप्तान से बहस करते नजर आए. इसके बाद कोहली और गंभीर आपस में भिड़ गए. दोनों के बीच गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बीच-बचाव कराना पड़ा.

This is brutal ragging from the crowd. ? #LSGvsCSK #ViratKohli #GautamGambhir pic.twitter.com/q13QRBdKDS

