इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर (Jos Buttler) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) टीम से जुड़े हैं. बटलर वेस्टइंडीज दौरे पर गई इंग्लैंड की टेस्ट या टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे. उनकी गैरमौजूदगी में इंग्लैंड टीम ने जॉनी बेयरस्टो, बेन फोक्स और ओली पोप को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज स्क्वाड में जगह दी.

बटलर शुक्रवार को जयपुर पहुंचे जहां के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान टीम का प्री सीजन कैंप लगा हुआ है. राजस्थान स्क्वाड से जुड़ते ही बटलर ने आगामी आईपीएल सीजन में युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के साथ सलामी बल्लेबाजी करने की अफवाहों को खारिज किया.

