IPL 2023: चोटिल होकर मैदान से बाहर गये KL राहुल, अथिया शेट्टी का रिएक्शन वायरल

प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है:-

लखनऊ सुपर जायंट्स: केएल राहुल, काइल मेयर्स, मार्कस स्टॉयनिस, दीपक हुड्डा, क्रुणाल पंड्या, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, के गौतम नवीन उल हक़, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर : विराट कोहली (कप्तान), महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल,अनुज रावत, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), वनिंदु हसरंगा, सुयश प्रभुदेसाई, विजयकुमार वैशाख, जॉश हेज़लवुड, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल.

Wishing a speedy recovery to @klrahul

See you back on the field soon ????#TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/2DPo7W2OuK

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2023