क्रिकेट जगत में ऐसे कई गेंदबाज हुए हैं जो अपने अनोखे बॉलिंग एक्शन के कारण हमेशा चर्चा में रहे। फिर चाहे वो श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हो या फिर साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज पॉल एडम्स। मौजूदा समय में भारत के जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन भी सबसे अलग है। यही नहीं, हाल ही में श्रीलंका के युवा गेंदबाज मथीशा पथिराना ने भी अपने अजीबोगरीब एक्शन की वजह से मलिंगा गेंदबाजी यादें फैंस के जेहन में ताजा कर दी थी।

इस बीच एक और अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन वाले गेंदबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसमें गेंदबाज एक बार नहीं बल्कि लगातार 7 बार हाथ घुमाने के बाद गेंद फेंकता नजर आ रहा है।

माइकल वॉन ने फ्रीलांस कमेंटेटर चार्ल्स डगनेल का एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, “सबसे सही एक्शन के साथ गेंदबाजी।” वॉन ने जो वीडियो शेयर किया है वो किसी स्थानीय मैच का लग रहा है जिसमें गेंदबाज बड़े ही अटपटे ढंग से बॉलिंग कर रहा है।

गौर से देखने पर इस गेंदबाज का बॉलिंग एक्शन देख 2002 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म ‘लगान’ के गोली की याद दिलाता है जिसका एक्शन भी कुछ ऐसा ही था। लगान फिल्म में गोली भी बॉल फेंकने से पहले कई बार अपना हाथ घुमाता है और फिर जाकर गेंद फेंकता है। सोशल मीडिया पर अब लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो में नजर आ रहे गेंदबाज की तुलना लगाने के गोली से करते हुए मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं।

गौरतलब है कि ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को सबसे पहले मोइनक दास नाम के एक यूजर ने अपलोड किया था। उन्होंने लिखा, “आप बुमराह, मलिंगा और पाथिराना को भूल जाइए। ये रहा सभी बॉलिंग एक्शन का किंग (GOAT)।”

Step aside Bumrah, Malinga & Pathirana. Here comes the ? of all bowling actions !!! ????

Cc @faahil @El_Chopernos @elitecynic @cric_archivist #CricketTwitter pic.twitter.com/Zn2AFSPjoB

— Moinak Das (@d_moinak) June 5, 2022