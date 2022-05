इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के क्वालिफायर-1 मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयलस को 7 विकेट से हराते हुए अपने पहले ही सीजन में फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में गुजरात की जीत के हीरो रहे कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी की और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर ही दम लिया। पांड्या ने नाबाद 40 और मिलर ने नाबाद 68 रन बनाए। इस जीत के बाद जहां मिलर और पांड्या सोशल मीडिया पर हीरो बन गए तो वहीं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग अपने बर्ताव के चलते फैंस के निशाने पर आ गए।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के क्वालिफायर-1 मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयलस को 7 विकेट से हराते हुए अपने पहले ही सीजन में फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में गुजरात की जीत के हीरो रहे कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी की और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर ही दम लिया। पांड्या ने नाबाद 40 और मिलर ने नाबाद 68 रन बनाए। इस जीत के बाद जहां मिलर और पांड्या सोशल मीडिया पर हीरो बन गए तो वहीं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग अपने बर्ताव के चलते फैंस के निशाने पर आ गए।

दरअसल, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने रियान पराग के बर्ताव को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, “मैदान पर गजब का तेवर #रियानपराग #RRvGT.” सूर्या का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके पीछे की वजह हैं खुद रियान परांग।

Amazing attitude on the field ? #riyanparag #RRvGT

हुआ यूं कि राजस्‍थान की बल्‍लेबाजी का आखिरी ओवर चल रहा था। इस दौरान वाइड गेंद पर पराग भाग कर स्‍ट्राइक लेना चाहते थे लेकिन अश्विन ने मना कर दिया और पराग रन आउट हो गए। पवेलियन की ओर लौटते हुए वह कुछ बिगड़े नजर आए।

इसके बाद भी पराग के एग्रेसन में कोई कमी नहीं आई और जब गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो एक बार फिर उनका गुस्सैल रुप देखने को मिला। 16वें ओवर में एक बाउंड्री बचाने के बाद पराग अपने साथी खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल को गेंद जल्दी थ्रो न करने के चलते आंखे दिखाने लगे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ट्रोलर्स रियान पराग को खूर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

@ParagRiyan check ur stats in batting ur calling urself finisher /alrounder all u do is catch practice pic.twitter.com/TInt2B0Gud

— retired Indian fan (@Sivasakthisrini) May 24, 2022