VIDEO: कप्तान रोहित शर्मा ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल से पहले टीम इंडिया को कहा All the Best

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शनिवार को आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल (ICC Under 19 World Cup 2022 Final) में इंग्लैंड का सामना करने वाली अंडर-19 भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड एंटीगुआ के सेंट जॉन्स में सर विवियन रिचर्डस क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-19 विश्व कप का फाइनल खेलेंगे। रोहित ने कहा, “सबसे पहले, मैं उन्हें फाइनल के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके साथ बेंगलुरु में था और वे अभ्यास कर रहे थे। वहां टीम ने वास्तव में कठिन अभ्यास किया था। उन्होंने उस एशिया कप के लिए दुबई जाने से पहले विशिष्ट अभ्यास किया और फिर विश्व कप खेलने चले गए।” शर्मा ने रविवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, “मैंने उनके साथ विश्व कप खेलने के अपने अनुभव को साझा करने के बारे में बात की थी। जैसे, एशिया कप में विभिन्न विरोधियों के खिलाफ कैसे खेल खेला जाए।” टूर्नामेंट के 2006 के सीजन में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की अंडर-19 टीम के सदस्य शर्मा ने आगे टिप्पणी की, “मैं उनसे बात कर रहा था कि आप विभिन्न विरोधियों के खिलाफ अपने खेल की योजना कैसे बना सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस पल का आनंद उठाएं क्योंकि हर रोज आप फाइनल में नहीं पहुंचते हैं और विश्व कप फाइनल में नहीं खेलते हैं। इसलिए, जब आपके पास अवसर हो, तो पहले इसका आनंद लें और फिर इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें। वे जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास विश्व कप जीतने का एक बड़ा मौका है और मैं उन्हें पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं दे सकता हूं।” यश ढुल एंड कंपनी अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, युगांडा, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया पर जीत के साथ फाइनल में पहुंची, जबकि टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। अगर भारत फाइनल जीतता है, तो ढुल मोहम्मद कैफ (2000), विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012) और पृथ्वी शॉ (2018) के साथ देश के अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तानों की एक विशेष सूची में शामिल हो जाएंगे।