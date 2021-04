South Africa vs Pakistan: फखर जमां (193) रनों की शानदार पारी के बावजूद पाकिस्तान को द वेंडेर्स स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को मिली जीत के बाद तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी हो गई.

पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर की पहली ही गेंद को फखर जमां ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और दो रन चुराने के लिए दौड़ पड़े. इस बीच साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने फखर जमां का ध्यान भटकाया, जिससे जमां की रफ्तार धीमी पड़ गई और वह पीछे मुड़कर देखने लगे. फिर क्या था, फखर इस जाल में फंस चुके थे. क्विंटन डी कॉक ने उन्हें पलक झपकते ही रन आउट कर दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.

What a master inning by @FakharZamanLive. Treat to watch. Single handedly brought the game here.

Sad end to the inning. Deserved a 200.

Was the spirit of the game compromised by South Africa & @QuinnyDeKock69 in that run out??

Full review: https://t.co/bi2f2Qgxij#PAKvSA pic.twitter.com/7Uvt8Ovhpn

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 4, 2021