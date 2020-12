VIDEO: मेलबर्न के मैदान पर पूर्व दिग्गज डीन जोन्स को दी गई श्रद्धांजलि

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन दिवंगत क्रिकेटर डीन जोन्स को मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर श्रद्धांजलि दी।

मैच शुरू होने से पहले जोन्स की पत्नी जेन जोन्स और उनके परिवार की मौजूदगी में उनके बैट और बैगी ग्रीन कैप को पिच पर रखकर उन्हें याद किया गया।

A special moment at the MCG in memory of Dean Jones pic.twitter.com/QO504NboHi — 7Cricket (@7Cricket) December 26, 2020

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन सितंबर को मुंबई में हुआ था, जहां वो इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन से जुड़े स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम ‘डगआउट’ के लिए मौजूद थे। हालांकि सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को दिए बयान में जेन जोन्स ने कहा कि डीन की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि स्ट्रोक की वजह से शुरू हुई थी।

A lovely tribute to the great Dean Jones at his beloved @MCG pic.twitter.com/n954EpQy4K — Cricket Australia (@CricketAus) December 26, 2020

विक्टोरियन कोरोनर अब जोन्स परिवार के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रोक उनके शानदार करियर के दौरान बल्लेबाजी करते समय सिर पर लगी किसी चोट या फिर उसकी मौत से कुछ समय पहले मेलबर्न में हुए एक्सीडेंट से जुड़ा है या नहीं।

Dean Jones’ wife and daughters paid tribute to the Australia legend at his beloved MCG today pic.twitter.com/LkA9Yl66Fn — ICC (@ICC) December 26, 2020

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने जेन के हवाले से कहा, “फिलहाल मामला एक कोरोनर की जांच के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ और मिलने वाला है लेकिन उन्हें जिस तरह का स्ट्रोक हुआ उसके लिए उनकी उम्र काफी कम थी।”

इससे पहले मेलबर्न के ही मैदान पर डीन के पार्थिव शरीर को फेयरवेल लैप दी गई थी, चूंक ये उनका पसंदीदा ग्राउंड है।