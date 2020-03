फैंस के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) सोमवार को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) सीजन की तैयारी के लिए चेन्नई पहुंचे। कैप्टन कूल ने चेपॉक पहुंचने के साथ ही नेट्स में धावा बोल दिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। फैंस धोनी को नेट्स में बल्लेबाजी करते देख बहुत खुश थे लेकिन उनकी खुशी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब धोनी का स्वागत करने सुरेश रैना (Suresh Raina) आए।

धोनी और रैना, जिन्हें सीएसके फैंस प्यार से ‘थला और चिन्ना थला’ कहते हैं चेन्नई फ्रेंचाइजी के दो सबसे अहम खिलाड़ी हैं। सोमवार को धोनी जब टीम होटल पहुंचे तो रैना उनके स्वागत के लिए तैयार थे। चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में दिखा कि रैना ने धोनी को गले से लगाकर उनका स्वागत किया। इस वीडियो पर सीएसके फैंस ने गई भावुक कमेंट किए।

