VIDEO: विराट की गलती से सूर्यकुमार हुए रन आउट तो फैंस ने लगाई किंग कोहली की क्लास

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20I मुकाबले में हर भारतीय बल्लेबाज का बल्ला बोला लेकिन सूर्यकुमार का अंदाज कुछ अलग ही था। सूर्यकुमार ने महज 22 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 237 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा।

सूर्यकुमार जिस रफ्तार से खेल रहे थे , उससे लग रहा था कि भारत 250 से ज्यादा रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगा लेकिन 19वें ओवर में सूर्यकुमार बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए।

दरअसल, 19वें ओवर की पहली गेंद को कोहली ने ऑफस्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को प्वाइंट की तरफ खेला। वहीं, दूसरे छोर पर खड़े सूर्या शॉट के साथ ही दौड़ लगा दिए लेकिन कोहली की नजर फील्डर पर थी। इधर जब तक सूर्या अपने छोर पर वापस लौट पाते तब तक गिल्लियां बिखेर दी गई। इस तरह सूर्या की तूफानी पारी पर विराम लग गया।

सूर्यकुमार के इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और सूर्यकुमार के फैंस अपने चहेते खिलाड़ी को रन आउट कराने का ठीकरा विराट कोहली पर फोड़ने लगे।

Look at this bhokli most selfish player ???? sky sacrifice for his wicket ? this chokli didn’t run a single and surya out ?? bkl @imVkohli @surya_14kumar #INDvsSA pic.twitter.com/F7sDUR3EfV — Troll_pigrat_vokli (@pigrat_chokli) October 2, 2022

कोहली मैच में अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 49 रनों की पारी खेली। कोहली के अलावा दिनेश कार्तिक भी 7 गेंद पर 2 छक्कों की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे।

ఆ run out nuvve chesi untav anna pic.twitter.com/5RVACDSNrw — Ravan (@NaRathalu) October 2, 2022

इस बीच कई लोगों ने विराट कोहली का बचाव भी किया। एक यूजर ने लिखा, “सूर्या शानदार खेले और हमें दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी चाहिए।

Please do not blame Virat Kohli for the run out.Surya played brilliantly and we should appreciate both the players. #INDvsSA — Shaiban Mukadam (@mukadam_shaiban) October 2, 2022