पर्थ: ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के एक दिन बाद, भारतीय टीम ने शुक्रवार को पर्थ के वाका स्टेडियम में अपने पहले ट्रेनिंग सत्र के साथ टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारी शुरू कर अपनी कमर कसर ली है. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम गुरुवार की सुबह मुंबई से रवाना होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में उतरी क्योंकि चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह एक खिलाड़ी की घोषणा की जानी अभी बाकी है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की एक वीडियो पोस्ट की है, जो अपने प्रशिक्षण सत्र के लिए अभ्यास करते दिख रहे है.

Hello and welcome to WACA ? #TeamIndia are here for their first training session. pic.twitter.com/U79rpi9u0d

बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, “नमस्कार और वाका में आपका स्वागत है. भारतीय टीम ने अपने पहले प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की. ” #TeamIndia का कल WACA में हल्का प्रशिक्षण सत्र रहा। हमारे स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच, सोहम देसाई हमें इससे पहले की तैयारियों के बारे में बताते हैं @T20WorldCup.”

#TeamIndia had a light training session yesterday at the WACA. Our strength and conditioning coach, Soham Desai gives us a lowdown on the preparations ahead of the @T20WorldCup pic.twitter.com/oH1vuywqKW

