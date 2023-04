VIDEO: 20 साल के तिलक वर्मा ने ढाया कहर, हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का जड़ फिनिश की पारी

IPL 2023 के 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जो शुरुआत में काफी हद तक सही भी साबित हुआ लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने RCB के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी.

पहले 6 ओवरों में RCB के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस के 3 अहम बल्लेबाज- इशान किशन, कैमरन ग्रीन और कप्तान रोहित शर्मा को सस्ते में पवेलियन भेज दिया. सूर्यकुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 15 रन बनाकर माइकस ब्रेसवेल का शिकार बन गए. इस तरह मुंबई ने 9 ओवर में 48 रन के भीतर 4 विकेट गंवा दिए.

एक समय लग रहा था कि मुंबई 120-130 रन के भीतर ढेर हो जाएगी लेकिन फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक शर्मा जिन्होंने एक छोर संभालते हुए ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी का खेल दिखाया कि RCB के गेंदबाजों के पसीने छूट गए. तिलक ने 32 गेंदों पर छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया और जल्द ही मुंबई का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया.

आखिरी के 5 ओवरों में भी तिलक वर्मा ने अपना कहर जारी रखा और 46 गेंदों पर 9 चौके व 4 छक्कों की मदद से 84 रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह मुंबई 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 171 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा. तिलक वर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी के 5 ओवरों में मुंबई के स्कोर में 69 रन जुड़े. तिलक ने आखिरी गेंद पर खूबसूरत अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा और 6 रन बटोरे.

तिलक वर्मा मुंबई की ओर से नंबर 5 या उससे नीचे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तीसरा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामलें में हार्दिक पांड्या पहले और कायरन पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं.

नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की ओर से बेस्ट व्यक्तिगत स्कोर:-

