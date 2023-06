VIDEO: वेस्टइंडीज दौरे की तैयारी में जुटे विराट कोहली, जिम में पसीना बहाते नजर आए

WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद टीम इंडिया अगले महीने वेस्टइंडीज का दौरा करेगी. वेस्टइंडीज दौरे का आगाज 12 जुलाई से होगा जिसमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20 मुकाबले खेले जाएंगे. इस टूरसे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी आराम के साथ-साथ अगले मिशन की तैयारी भी जुट गए हैं.

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी वेस्टइंडीज दौरे के लिए जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. हालांकि कोहली के इस वीडियो पर फैंस तारीफ करने के बजाय ट्रोल कर रहे हैं.

कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 वीडियो और एक फोटो पोस्ट की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘बहाने ढूंढो या बेहतर बनने के बारें में सोचो." वीडियो और फोटोज में कोहली जिम के अंदर एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं.

कोहली की इस पोस्ट पर अब फैंस तारीफ के साथ-साथ आलोचना भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह सब तो ठीक है लेकिन आईसीसी खिताब कब जीतोगे?" एक अन्य यूजर ने लिखा, " क्या फायदा जब शॉट ऑफ साइड वाली गेंद पर ही मारना है."

कोहली की इस पोस्ट पर एबी डिविलियर्स ने भी कमेंट किया. एबीडी ने लिखा- मशीन.

Look for excuses or look to get better. pic.twitter.com/qbTmcNlGfR

— Virat Kohli (@imVkohli) June 19, 2023