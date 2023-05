VIDEO: अनुष्का के बर्थडे पर विराट नहीं दे पाये बड़ी पारी का तोहफा, ट्विटर पर उड़ा मजाक

विराट के बाद विश्नोई ने ग्लेन मैक्सवेल का भी शानदार गेंद पर शिकार किया.

इस सीजन में ग्लेन मैक्सवेल हुए आउट:

Virat Kohli ✅

Glenn Maxwell ✅@bishnoi0056 ends his economical spell with 2️⃣ BIG wickets for @LucknowIPL ?#TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/nV35G2fSTS

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2023