भारतीय कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले की तैयारियों को देखते हुए साउथम्पटन के हैम्पशायर बाउल में नेट्स पर बल्लेबाजी अभ्यास किया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को वीडियो पोस्ट किया जिसमें कोहली को भारत के थ्रोडाउन विशेषज्ञ तेज बाउंसर फेंक रहे हैं।

Three sleeps away from the BIG GAME.

How excited are you?#WTC21 #TeamIndia pic.twitter.com/nqaI6cf33H

