भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टेस्ट करियर में 100 मैचों का सफर तय करने के सुनहरे मौके पर बीसीसीआई (BCCI) समेत अपने दोस्तों और परिवार का शुक्रिया अदा किया.

श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेले पहले टेस्ट मैच के साथ कोहली भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें खिलाड़ी बनें. कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर (200), राहुल द्रविड़ (163), वीवीएस लक्ष्मण (134), अनिल कुंबले (132), कपिल देव (131), सुनील गावस्कर (125), दिलीप वेंगसरकर (116), सौरव गांगुली (113), इशांत शर्मा (105), हरभजन सिंह (103) और वीरेंदर सहवाग (103) ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने श्रीलंका के खिलाफ एक पारी और 222 रनों से शानदार जीत हासिल की. मैच खत्म होने के बाद कोहली ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर बोर्ड और साथी खिलाड़ियों को शुक्रिया कहा.

Been a long journey to get here. Full of ups and downs and learnings. Would not have had it any other way. Thank you for all your support pic.twitter.com/Q5Vdtz8s1K

— Virat Kohli (@imVkohli) March 6, 2022