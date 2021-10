रविवार को टी20 विश्व कप (ICC Mens T20 World Cup 2021) मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली हार से फैंस और पूर्व क्रिकेटर काफी निराश हैं। दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान टीम इंडिया को 152 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण रहा सलामी बल्लेबाजों- रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) का सस्ते में पवेलियन लौट जाना। शर्मा जहां पारी के पहले ओवर में बिना खाता खोले शाहीन आफरीदी की यॉर्कर गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए।

If you see an Indian fan complaining that KL Rahul got out to a no ball, please send them this. First contact the foot was behind the line.

Thanks and hope you get it now pic.twitter.com/sA5F9GWtXV

&mdash(@KhalidAslamSYM) October 25, 2021