एशिया कप 2022 के सुपर-4 राउंड के चौथे मैच में पाकिस्तान की जीत का सेहरा 19 साल के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह के सिर बंधा। नसीम ने 9 विकेट गिरने के बाद आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ न केवल पाकिस्तान को जीत दिलाई बल्कि टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंचा दिया। इस जीत के बाद नसीम ने खुलासा किया कि उन्हें खुद पर यकीन था कि वह बड़े हिट मारकर टीम को जिता सकते हैं।

पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने के बाद नसीम शाह ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रवि शास्त्री से बातचीत में कहा, “जब मैं बैटिंग पर आया था मुझे भरोसा था कि मैं छक्के तो मार सकता हूं क्योंकि मैं नेट में प्रैक्टिस करता हूं। मुझे यह भी पता था कि गेंदबाज़ मुझे यॉर्कर मारने की कोशिश करेंगे। दो फील्डर उन्होंने ऊपर लिए थे। कोशिश की और लगा दिए। मैं अपने पार्टनर से भी यही बात कर रहा था कि हम बड़े शॉट लगा सकते हैं। मैंने उससे बल्ला बदला क्योंकि मैंने कहा कि मेरा बल्ला ठीक नहीं है। बल्ला चेंज करने के बाद मैंने 2 छक्के लगा दिए।”

