हैदराबाद में लगे कोहली-कोहली के नारे, फैंस ने गंभीर को बुरी तरह चिढ़ाया, देखें वायरल वीडियो

IPL 2023 में विराट कोहली और गौतम गंभीर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विराट कोहली फैंस जो गंभीर को देखते ही अपने कोहली-कोहली चिल्लाना शुरू कर देते हैं. ऐसा ही नजारा एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जांयट्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में देखने को मिला.

दरअसल, लखनऊ सुपर जांयट्स के मेंटॉर गौतम गंभीर जब डग आउट की तरफ बढ़ रहे थे तो स्टेडियम में बैठे सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस जोर-जोर से कोहली-कोहली चिल्लाने लगे. हालांकि गंभीर ने इन नारों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपने रास्ते चल गए. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'Kohli Kohli' chants the Hyderabad crowd in front of the Lucknow Supergiants' dugout.pic.twitter.com/rRS6XGyTVe

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 13, 2023