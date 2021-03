Vijay Hazare Trophy 2020-21, Gujarat vs Uttar Pradesh, Semi Final 1: विजय हजारे ट्रॉफी में 11 मार्च को उत्तर प्रदेश और गुजराज के बीच सेमीफाइनल-1 खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. खिताबी मुकाबला 14 मार्च को दिल्ली में खेला जाना है.

मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात 48.1 ओवरों में 184 रन पर सिमट गया. गुजरात की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. गुजरात को 53 के स्कोर तक कप्तान प्रियांक पांचाल (2), राहुल शाह (10) और ध्रुव रावल (23) के रूप में तीन झटके लग चुके थे.

इसके बाद हेत पटेल ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 87 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 60 रन की पारी खेली. उनके अलावा पीयूष चावला ने 32 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश विशाल स्कोर खड़ा नहीं कर सकी. विपक्षी टीम की ओर से यश दयाल ने सर्वाधिक 3, जबकि आकिब खान ने 2 शिकार किए. उनके अलावा शिवम शर्मा-अक्षदीप नाथ को 1-1 विकेट हाथ लगा.

आसान टारगेट का पीछा करने उतरी उत्तर प्रदेश की भी शुरुआत खराब रही और उसने भी 45 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिए. समर्थ सिंह 11, माधव कौशिक 15, जबकि प्रियम गर्ग 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद कप्तान करन शर्मा ने अक्षदीप नाथ के साथ मोर्चा संभाला.

5⃣0⃣-up for Aksh Deep Nath!

He and Karan Sharma take Uttar Pradesh past 130 in the chase. @Paytm #VijayHazareTrophy #SF1 #GUJvUP

Follow the match https://t.co/eCrzvuDrvV pic.twitter.com/wvrHxyR340

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 11, 2021