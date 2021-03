Vijay Hazare Trophy, Karnataka vs Mumbai, SF 2: पृथ्वी शॉ ने जड़ा सीजन का तीसरा 150+, विजय हजारे ट्रॉफी में रच डाला इतिहास

Vijay Hazare Trophy 2020-21, Karnataka vs Mumbai, Semi Final 2: विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई-कर्नाटक के बीच सेमीफाइनल-2 खेला जा रहा है, जिसमें मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने 122 गेंदों में 17 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 165 रन की पारी खेली. ये शॉ का विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 में तीसरा 150+ स्कोर रहा.

पृथ्वी शॉ ने 105* (89), 34 (38), 227* (152), 36 (30), 2 (5) 185* (123) और 165 (122) रन की पारी खेली है. यानी शॉ सीजन में अब तक 7 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 4 शतक की मदद से 754 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 95 चौके और 21 छक्के जड़े हैं. वह इस वक्त सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर हैं.

इसी के साथ पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी के एक सत्र में सबसे अधिक रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले मयंक अग्रवाल ने साल 2018 में 723 रन बनाए थे. अगर मुंबई आज इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करता है, तो शॉ के पास अपने इस रिकॉर्ड और अधिक बेहतर करने का मौका होगा.

#StatAttack

With this knock of @PrithviShaw has broken the record for the most runs in a single edition of the #VijayHazareTrophy

Prithvi Shaw (2021) - 754 runs

Mayank Agarwal (2018) - 723 runs

