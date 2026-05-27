'नम्मा दोड्डा सिम्हागलु…', RCB के फाइनल में पहुंचते ही भगोड़े विजय माल्या ने खास अंदाज में दी बधाई

Vijay Malya Congrats RCB: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 के फाइनल में कदम रख दिया है. टीम की इस ऐतिहासिक जीत की गूंज विदेशों तक सुनाई दी, जिसके बाद आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या खुद को बधाई देने से नहीं रोक पाए. उनका अनोखा ट्वीट सोशल मीडिया पर गदर मचा रहा है. अगर बात करे मैच की तो मंगलवार को क्वालीफायर 1 में RCB ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराया और फाइनल का टिकट कटाया, लीग स्टेज में टॉप पर रहने वाली RCB की ओर से कप्तान रजत पाटीदार हीरो रहे, जिन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर नाबाद 93 रन की तूफानी पारी खेली.

क्या है विजय माल्या वायरल पोस्ट जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है

क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रनों से पटखनी देकर जैसे ही आरसीबी ने फाइनल का टिकट कटाया, भगोड़े कारोबारी और टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या ने ‘X’ (पहले ट्विटर) पर एक खास पोस्ट शेयर किया, माल्या ने कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा- “RCB नम्मा दोड्डा सिम्हागलु (हमारे बड़े शेरों) को धर्मशाला में शानदार जीत की बहुत-बहुत बधाई, आप बेंगलुरु के शेरों की तरह दहाड़े और डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर IPL फाइनल में पहुंचे”. माल्या का यह ट्वीट देखते ही देहते मिनटों में वायरल हो गया.

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Many Many congratulations to RCB namma dodda Simhagulu for an emphatic victory in Dharamshala tonight. You roared loud like the Lions of Bengaluru and roared into the IPL final as defending champions. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 26, 2026

पाटीदार का तूफान, 33 गेंदों में 93 रन और आखिरी ओवरों में तबाही

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने कप्तान रजत पाटीदार के तूफान की बदौलत 5 विकेट पर 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, शुरुआत में दो जीवनदान मिलने का पाटीदार ने पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 33 गेंदों पर नाबाद 93 रन कूट दिए. पाटीदार ने अपनी पारी में 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके जड़े, RCB ने आखिरी 5 ओवरों में 86 रन और आखिरी 6 ओवरों में कुल 114 रन ठोक कर गुजरात के गेंदबाजों का पूरा प्लान तहस-नहस कर दिया.

हार के बावजूद GT के पास एक और मौका

इस जीत के साथ आरसीबी ने सीधे फाइनल में एंट्री मार ली है, लेकिन गुजरात टाइटंस का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. पहले क्वालीफायर में हारने के बाद भी जीटी रेस से बाहर नहीं हुई है. आज होने वाले एलिमिनेटर मैच (RR बनाम SRH) की विजेता टीम से गुजरात का सामना क्वालीफायर-2 में होगा, वहां जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी.