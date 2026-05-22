IPL 2026 के बीच भारतीय ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, पिछले सीजन CSK का थे हिस्सा

उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और नौ टी-20 मैच भी खेला. इसके अलावा वह आईपीएल में चार टीमों का हिस्सा रहे.
Published On May 22, 2026, 06:52 PM IST
Last UpdatedMay 22, 2026, 06:52 PM IST
Vijay Shankar retires
Vijay Shankar announced retirement: आईपीएल 2026 के बीच 3D क्रिकेटर विजय शंकर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और नौ टी-20 मैच भी खेला. इसके अलावा वह आईपीएल में चार टीमों का हिस्सा रहे.
विजय शंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है ताकि नए अवसरों का पीछा कर सकूं और क्रिकेट से जुड़े रह सकूं.
उन्होंने लिखा, क्रिकेट मेरी जिंदगी है, मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और 25 साल बाद मैं खुद को भाग्यशाली और धन्य महसूस करता हूं कि मुझे हर स्तर पर और सर्वोच्च स्तर तक खेलने का मौका मिला, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे सबसे गर्व और खुशी के पलों में से एक रहेगा. मुझे वह करने देने के लिए, जिससे मैं प्यार करता हूं, सिर्फ “धन्यवाद” कहना काफी नहीं होगा, मैं हमेशा आभारी रहूंगा.
विजय शंकर ने बीसीसीआई को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अनगिनत यादें मिलीं और कई प्रेरणाएं मिलीं, देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए हमेशा सबसे बड़ा सम्मान रहेगा. नागपुर में भारत के 500वें वनडे में आखिरी ओवर डालना और 2019 वर्ल्ड कप में पहली गेंद पर पहला विकेट लेना ऐसे पल हैं जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. मेरी आईपीएल टीमें गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, आप सभी का विशेष धन्यवाद! हर जगह मिले अनुभवों और सीख ने मुझे आज जो हूं, वह बनाया है. उन्होंने अपने पोस्ट में आपका 3डी क्रिकेटर बताया है.
विजय शंकर पिछले सीजन आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा थे. उन्होंने पिछले सीजन छह मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 118 रन बनाए थे. आईपीएल 2023 में उन्होंने गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 2023 में 160 की स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए थे.
आईपीएल में उन्होंने कुल 78 मैच खेले. 78 मैच की 65 इनिंग में उन्होंने सात अर्धशतक के साथ 1233 रन बनाए. आईपीएल में उनके नाम कुल नौ विकेट है.
35 साल के विजय शंकर ने साल 2019 में भारत के लिए आखिरी मैच खेला था. 2018 में टी-20 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने वाले विजय शंकर ने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टी-20 मैच खेला. वहीं 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे डेब्यू किया और उसी साल जून में अपना आखिरी वनडे मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला. वह 2019 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे थे. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे मैच में आठ इनिंग में 223 रन बनाए और चार विकेट भी हासिल किए. वहीं नौ टी-20 मैच में उन्होंने 101 रन बनाए और पांच विकेट अपने नाम किए.