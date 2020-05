विंसी प्रीमियर टी10 लीग (Vincy Premier T10 League 2020) के चौथे मुकाबले में शनिवार को एक नया रिकॉर्ड बना। डार्क व्‍यू एक्‍सएक्‍सप्‍लोरर्स और ला सोइरेरे हाइकर्स (Dark View Explorers VS La Soufriere Hikers) के बीच खेले गए मुकाबले में टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्‍कोर बना।

ला सोइरेरे हाइकर्स ने मैच में निर्धारित 10 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 109 रन ठोक दिए। विरोधी टीम ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। हालांकि वो मैच में छह रन से पीछे रहे गए। डार्क व्‍यू एक्‍सएक्‍सप्‍लोरर्स की टीम 10 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 103 रन ही बना पाई।

The Dark View Explorers put up a good effort chasing the La Soufriere Hikers, but fell short by 6 runs. pic.twitter.com/ivyEds9nku

— VINCY PREMIER LEAGUE (VPL T10 ) (@VPLT10) May 24, 2020