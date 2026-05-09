क्या 2 फैंस ने किया रोहित पर हमला, 3.25 करोड़ की घड़ी छीनने की कोशिश?

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2 फैंस ने किया रोहित पर हमला, 3.25 करोड़ की घड़ी छीनने की कोशिश, वायरल वीडियो में किया दावा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दो युवा फैंस ने रोहित शर्मा की कलाई से घड़ी छीनने की कोशिश की. उस वक्त रोहित अपनी कार में बैठे थे.

Edited By : Bharat Malhotra |May 09, 2026, 11:35 AM IST

Published On May 09, 2026, 11:35 AM IST

Last UpdatedMay 09, 2026, 11:35 AM IST

Rohit Sharma Watch Snatch

रोहित शर्मा के फैंस ने की बदसलूकी!

नई दिल्ली: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दो फैंस ने मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की कलाई से घड़ी लेने की कोशिश की.

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि दो फैंस रोहित शर्मा के हाथों से महंगी घड़ी छीनने की कोशिश की. उस वक्त रोहित अपनी कार में बैठे थे. हालांकि इस वीडियो का सही समय और लोकेशन पता नहीं चला है. लेकिन इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर विवाद जरूर शुरू हो गया है. इस वायरल क्लिप को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वायरल क्लिप में पूर्व भारतीय टीम के कप्तान अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे हैं. और खिड़की खोलकर फैंस को हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन कर रहे थे.

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तभी दो युवा फैंस रोहित की कार के बेहद करीब आए. दोनों ने रोहित का हाथ पकड़ने की कोशिश की. वीडियो में दावा किया जा रहा है दोनों में से एक ने उनकी कलाई से घड़ी खोलने की कोशिश की.

रोहित ने तेजी से ऐक्शन लिया. रोहित ने फौरन कार की खिड़की बंद की. और उन बच्चों को पीछे किया. रोहित उस समय के हाथ में रोलेक्स ‘Giraffe’ पहनी हुई थी. उस घड़ी की कीमत 3.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.

रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में 44 गेंद पर 84 रन बनाए थे. मुंबई इंडियंस ने 229 रन के टागरेट को 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया था.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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