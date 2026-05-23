ट्रेविस हेड से पहले ऑन-फील्ड इन 4 दिग्गजों से भिड़ चुके हैं किंग कोहली, लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम

मैदान पर रनों की बौछार करने वाले विराट कोहली अपने आक्रामक रवैये के लिए भी जाने जाते हैं. उनके आईपीएल करियर में ऑन-फील्ड लड़ाइयों का एक लंबा इतिहास रहा है. उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है. ट्रेविस हेड से विवाद के पहले नवीन उल हक, गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव के साथ भी उनके विवाद हुए हैं.
Published On May 23, 2026, 05:20 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 05:20 PM IST
आईपीएल 2026 में शुक्रवार रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मैच के बाद किंग कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनका पंगा ऑस्ट्रेलियाई स्टार ट्रेविस हेड से हुआ है. वैसे कोहली के लिए विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है. इसके पहले भी कई दिग्गजों से उनका विववाद हो चूका है.
हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान जब आरसीबी की पारी चल रही थी. तब विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस देखने को मिली. कोहली लगातार हेड को उकसाते नजर आए. हालांकि हेड ने ज्यादातर समय चुप्पी साधे रखी. हैदराबाद ने यह मैच जीता , लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे. तब कोहली ने ट्रेविस हेड को नजरअंदाज किया और उनसे हाथ नहीं मिलाया , इस से यह विवाद काफी विवादास्पद हो गया.
आईपीएल में कोहली की 4 सबसे फेमस लड़ाई
आईपीएल 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में कोहली का विकेट गिरने के बाद तत्कालीन केकेआर कप्तान गौतम गंभीर और कोहली के बीच मैदान पर ही गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की नौबत आ गई थी. साथी खिलाड़ियों ने बमुश्किल दोनों को अलग किया था.
पिछले सीजन पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी को जीत दिलाने के बाद कोहली ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ देखकर आक्रामक इशारे किए और उन्हें चिढ़ाया था. जिससे अय्यर को कोहली का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने मैदान पर ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया था.
भारत में चल रहे कोरोना के काल में आईपीएल 2020 का सीजन यूएई में खेला गया था. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में कोहली रन-चेज कर रहे सूर्यकुमार यादव के बिल्कुल करीब जाकर उन्हें लगातार घूरते (स्लेज करते) रहे. सूर्या ने भी बिना डरे आंखों में आंखें डालकर कोहली को जवाब दिया था. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड हुई थीं.