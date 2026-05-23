ट्रेविस हेड से पहले ऑन-फील्ड इन 4 दिग्गजों से भिड़ चुके हैं किंग कोहली, लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम

आईपीएल 2026 में शुक्रवार रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मैच के बाद किंग कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनका पंगा ऑस्ट्रेलियाई स्टार ट्रेविस हेड से हुआ है. वैसे कोहली के लिए विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है. इसके पहले भी कई दिग्गजों से उनका विववाद हो चूका है.

ट्रेविस हेड से भिड़े किंग कोहली

हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान जब आरसीबी की पारी चल रही थी. तब विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस देखने को मिली. कोहली लगातार हेड को उकसाते नजर आए. हालांकि हेड ने ज्यादातर समय चुप्पी साधे रखी. हैदराबाद ने यह मैच जीता , लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे. तब कोहली ने ट्रेविस हेड को नजरअंदाज किया और उनसे हाथ नहीं मिलाया , इस से यह विवाद काफी विवादास्पद हो गया.

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आईपीएल में कोहली की 4 सबसे फेमस लड़ाई

आईपीएल 2013 में गौतम गंभीर से पहली लड़ाई

आईपीएल 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में कोहली का विकेट गिरने के बाद तत्कालीन केकेआर कप्तान गौतम गंभीर और कोहली के बीच मैदान पर ही गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की नौबत आ गई थी. साथी खिलाड़ियों ने बमुश्किल दोनों को अलग किया था.

नवीन उल हक के साथ विवाद

आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में कोहली अफगानिस्तान नवीन उल हक से भिड़ गए. बीच-बचाव करने आए अमित मिश्रा से भी कोहली उलझ गए. बात यहीं नहीं रुकी , मैच खत्म होने के बाद लखनऊ के तत्कालीन मेंटर और वर्तमान भारतीय कोच गौतम गंभीर के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गयी. जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था. श्रेयस अय्यर से भिड़े कोहली

पिछले सीजन पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी को जीत दिलाने के बाद कोहली ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ देखकर आक्रामक इशारे किए और उन्हें चिढ़ाया था. जिससे अय्यर को कोहली का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने मैदान पर ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया था.

2020 में सूर्यकुमार यादव से हुई थी लड़ाई

भारत में चल रहे कोरोना के काल में आईपीएल 2020 का सीजन यूएई में खेला गया था. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में कोहली रन-चेज कर रहे सूर्यकुमार यादव के बिल्कुल करीब जाकर उन्हें लगातार घूरते (स्लेज करते) रहे. सूर्या ने भी बिना डरे आंखों में आंखें डालकर कोहली को जवाब दिया था. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हफ्तों तक ट्रेंड हुई थीं.