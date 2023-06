लंदन में भजन सुनने पहुंचे कोहली और अनुष्का, कृष्ण दास कीर्तन में लिया हिस्सा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारने के बाद टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी लंदन में वेकेशन मना रहे हैं तो कुछ खिलाड़ी स्वदेश लौट चुके हैं. टीम इंडिया को अगले महीने जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करना है जिससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. WTC फाइनल के बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली लंदन में ही हैं और अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वक्त गुजार रहे हैं. हाल ही में दोनों को लंदन में कृष्ण दास कीर्तन शो का आनंद लेते देखा गया.

पिछले कुछ समय से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों दौरा करते देखा गया है. साल 2023 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान कोहली और अनुष्का को वृंदावन (नीब करोली बाबा के आश्रम) और उज्जैन महाकाल मंदिर की यात्रा करते नजर आए थे. उस वक्त दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे.

बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दोनों पारियों में विराट कोहली बल्ले से फ्लॉप रहे. दूसरी पारी में लगा कि कोहली बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन 49 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. कोहली का विकेट गिरने के साथ ही भारतीय टीम दूसरी पारी में 234 रनों पर ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया.

