IPL 2023: कोहली-डुप्लेसी ने मिलकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली जोड़ी

गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के अंतिम लीग मैच में रविवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बारिश के कारण टॉस में 45 मिनट की देरी हुई लेकिन ओवरों में कटौती नहीं की गई. गुजरात ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि आरसीबी ने करण शर्मा की जगह हिमांशु शर्मा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी विराट कोहली और फॉफु डुप्लेसी की सलामी जोड़ी ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दी. दोनों ने पावरप्ले में 62 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. इसके साथ ही कोहली और डुप्लेसी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया. इस सीजन दोनों के बीच हुई ये 8वीं पार्टनरशिप है. इस तरह RCB की सलामी जोड़ी ने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 50+ रनों की पार्टनरशिप करने का रिकॉर्ड बना दिया.

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 50+ रन की पार्टनरशिप

