कोलकाता: भारतीय टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन पर श्रीलंका को वनडे इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में चार विकेट से हराया था. मैच के बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली युवा विकेटकीपर ईशान किशन के साथ डांस करते हुए नजर आएं. गुरुवार को मैच के बाद कोहली और ईशान के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह पहला मौका नहीं है जब विराट कोहली के डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए मैच के बाद भी कोहली के डांस के वीडियो काफी वायरल हुए थे. गुरुवार के मैच की बात करें तो भारत ने श्रीलंका को 215 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था. इसके बाद केएल राहुल (64 नॉट आउट) की मदद से भारत ने भारत ने जीत हासिल की. भारत ने पहला मुकाबला 67 रन से जीता था.

कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने तीन-तीन विकेट लिए. यादव ने 51 रन देकर तीन सफलताएं हासिल कीं. उन्होंने श्रीलंका के टॉप और मिडल ऑर्डर को झटके दिए. उन्होंने कुसल मेंडिस, चरित असलांका और दासुन शनाका को आउट किया. इसके बाद मोहम्मद सिराज ने लोअर ऑर्डर को चलता किया. श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन डेब्यू करने वाले नुवानिंडु फर्नाडों ने बनाए. उन्होंने 63 गेंद पर 50 रन की पारी खेली.

Virat Kohli & Ishan Kishan dancing during the light show at Eden. pic.twitter.com/WRw8Xb5msC

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 13, 2023