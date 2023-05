IPL 2023: हार के बाद कोहली समेत पूरी RCB टीम ने फैंस को कुछ इस अंदाज में कहा- शुक्रिया

एक बार फिर आरसीबी फैंस का सपना टूट गया. वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई जो आरसीबी को इस सीजन प्लेऑफ में जाते हुए देख रही थी. विराट कोहली का शतक भी काम न आया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लीग स्टेज से ही बाहर होना पड़ा. शुभमन गिल के धमाकेदार शतक से न केवल गुजरात के खेमें में खुशी देखने को मिली बल्कि मुंबई इंडियंस के फैंस भी खुशी के मारे झूमने लगे क्योंकि कोहली की टीम की हार ने रोहित की टीम को प्लेऑफ में जो पहुंचा दिया.

गुजरात के हाथों हारने के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी. कोहली इस हार से इतना आहत हुए कि उन्होंने गुस्से में अपनी कैप भी जमीन पर दे मारी. डगआउट से मैदान में आते हुए कोहली की आंखें भी नम हो गई. ये पल ही ऐसा था जिसने आरसीबी फैंस का दिल तोड़ दिया क्योंकि टीम की हार से 16 सीजन से चला आ रहा इंतजार और बढ़ गया.

इस हार से निराश होने के बावजूद आरसीबी टीम और कोहली अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले. पूरी टीम ने स्टेडियम में मौजूद फैंस को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया. इस दौरान कोहली भी फैंस का हाथ जोड़ते हुए तहे दिल से आभार जताया.

Some memorable souvenirs for players and a lap of honour for the ever-so-energetic Chinnaswamy crowd ????#TATAIPL | #RCBvGT | @RCBTweets pic.twitter.com/Y8dQzz2QyP

— IndianPremierLeague (@IPL) May 21, 2023