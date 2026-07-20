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लॉर्ड्स पर भारत को नहीं मिली जीत लेकन Ro-Ko के नाम दर्ज हुआ यह खास रिकॉर्ड

लॉर्ड्स पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कमाल की साझेदारी देखने को मिली.

Edited By : Saurav Kumar |Jul 20, 2026, 08:46 AM IST

Published On Jul 20, 2026, 08:46 AM IST

Last UpdatedJul 20, 2026, 08:46 AM IST

इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी के बीच 146 गेंदों में 147 रन की साझेदारी हुई. इससे पहले, इंग्लैंड की पारी में बेन डकेट/जैकब बेथेल और बेन डकेट/जो रूट की जोड़ी के बीच शतकीय साझेदारी हुई थी. ऐसा पहली बार है, जब लॉर्ड्स के मैदान पर दोनों पारियों में शतकीय साझेदारी देखने को मिली.

इंग्लैंड की पारी में बेन डकेट/जैकब बेथेल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 181 गेंदों में 192 रन जुटाए थे. इसके बाद डकेट ने जो रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 101 रन जोड़े. इन साझेदारियों के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए. यह लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर रहा.

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रोहित-कोहली के बीच शानदार साझेदारी

ऐसा दूसरी बार है, जब वनडे मुकाबलों में दोनों टीमों की तरफ से 140+ रन की ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली. इससे पहले, भारत-श्रीलंका के बीच राजकोट में साल 2009 में खेले गए मुकाबले में ऐसा हुआ था. उस मैच में भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर/वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 153 रन जुटाए थे. दूसरी तरफ, श्रीलंकाई खेमे से तिलकरत्ने दिलशान/उपुल थरंगा की जोड़ी ने बतौर ओपनर 188 रन जोड़े थे. 414/7 का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत ने मुकाबला 3 रन के करीबी अंतर से अपने नाम किया था.

यह लॉर्ड्स में भारत की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी है. इस लिस्ट में शीर्ष पर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी है, जिसने साल 2014 में पांचवें विकेट के लिए 169 रन जुटाए थे. राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह की जोड़ी साल 2002 में पांचवें विकेट के लिए 131 की अटूट साझेदारी कर चुकी है, जबकि युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी ने साल 2002 में छठे विकेट के लिए 121 रन जोड़े थे.

टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद इंग्लैंड ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से गंवाकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला दिया. अब तीसरा और अंतिम मैच निर्णायक बन गया है.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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