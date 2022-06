विराट कोहली भले ही अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान न हों लेकिन वह जहां भी होते हैं सारा ध्यान उन्हीं पर होता है। कैमरे उन्हें फॉलो करते हैं। विपक्षी टीमें उनके लिए खास रणनीति बनाती हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में होने वाले पांचवें और निर्णायक टेस्ट मैच से पहले ही सुर्खियों में हैं। लीस्टर में प्रैक्टिस मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। वह मैदान पर काफी आक्रामक नजर आए। इतना ही नहीं जब एक दर्शक कमलेश नागरकोटि को जब परेशान कर रहा था तो कोहली ने उसे सबक भी सिखाया।

