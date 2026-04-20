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VIDEO: IPL 2026 के बीच प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट और अनुष्का

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस साल दूसरी बार वह वृंदावन आए हैं. इससे पहले वह 17 फरवरी को केली कुंज आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे थे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 20, 2026, 05:19 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 05:19 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 05:19 PM IST

Virat Kohli Anushka Sharma

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आईपीएल 2026 के बीच भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक बार फिर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं. कपल को सोमवार को प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में राधा नाम की भक्ति में डूबा देखा गया.

विराट और अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और साथ ही सत्संग और एकांतिक वार्ता का भी हिस्सा रहे. अनुष्का ने ऑफ-व्हाइट सूट और माथे पर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण कर रखा है. विराट भी गले में तुलसी की माला धारण कर ‘राधा’ नाम की भक्ति में डूबे दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो भी सामने आया है, जिसे विराट कोहली फैन क्लब हैंडल से शेयर किया गया है.

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इस साल दूसरी बार वृदांवन पहुंचे कोहली- अनुष्का

विराट और अनुष्का बीते कई सालों से प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं. इस साल वह दूसरी बार वह वृंदावन आए हैं. इससे पहले वह 17 फरवरी को केली कुंज आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे थे.

2025 में तीन बार किया था दौरा

2025 में विराट और अनुष्का तीन बार वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे थे. इतना ही नहीं, बेटे अकाय के जन्म के बाद कपल अपने दोनों बच्चों के साथ आश्रम पहुंचा था. वामिका विराट कोहली की गोद में थी, जबकि अकाय मां अनुष्का के साथ थे. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के भी क्रिकेटर और उनकी पत्नी ने आश्रम का दौरा किया था और प्रेमानंद महाराज से कई सवाल पूछे थे.

आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में हैं कोहली

बता दें कि आईपीएल 2026 में विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इस सीजन अब तक छह मैच में 157. 32 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाए हैं और वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. आरसीबी का आखिरी मैच शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके घरेलू मैदान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में था, जहां कोहली ओपनिंग करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 19 रन ही बना सके. अब शुक्रवार को इसी मैदान पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगला मैच होना है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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