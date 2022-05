विराट कोहली (Virat Kohli) गुरुवार को अपने पुराने रंग में लौटते हुए नजर आए। कोहली ने वानखेड़े (Wankhede Stadium) के मैदान पर गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ 73 रन की पारी खेली। इस पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को 8 विकेट से हरा दिया।

बैंगलोर के सामने 166 रन का लक्ष्य था जिसे उसने कोहली और ग्लेन मैक्सवेल (8 गेंद पर 40 रन) की मदद से 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही बैंगलोर की प्लेऑफ में पहुंचने की आस बाकी है। कोहली को अपनी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मैच के बाद जो कोहली ने कहा वह यह बताने के लिए काफी है कि मुश्किल वक्त में भी खुद को कैसे प्रेरित किया जा सकता है.

विराट ने कहा, ‘जब चीजें वैसी न हो रहीं हों जैसा आप चाहते हैं तो आपके जैसे कद का आदमी इससे कैसे निकलता है।

आपको बस नजरिया सही रखना होता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि लोगों की आपसे जो अपेक्षाएं हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि आपने अतीत में कुछ हासिल किया है। कई बार ऐसा होता है कि उस प्रदर्शन को हासिल करने के चक्कर में आप उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आखिर आप इतना कामयाब कैसे हुए। आपने क्या प्रक्रिया अपनाई थी। तो आपको बस शुरुआत करनी होती है। सोचना होता है कि मैं बस गेंद को देखूंगा और हिट करूंगा।’

कोहली का बल्ला भले ही मैदान पर न चल रहा हो लेकिन मैदान के बाहर उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं होती है। यही बड़े खिलाड़ियों और इनसानों की खूबी होती है। वे प्रक्रिया को नहीं भूलते। लगातार प्रयास करते रहते हैं। वे लगातार तैयारी करते रहते हैं। और यही कोहली ने भी किया। रन नहीं बन रहे थे लेकिन नेट्स पर पसीना बह रहा था। लगातार। टीम डायरेक्टर माइक हेसन ने भी कहा था- कोहली की दमदार पारी आने वाली है। हम इसे जानते हैं। वह नेट्स पर खूब अभ्यास कर रहे हैं। और यही कोहली ने मैच के बाद दोहराया-

उन्होंने कहा, ‘कई बार आप जो सब सोचते हैं वह सब गलत होता है। तो मैंने काफी मेहनत की। मैंने कल करीब 90 मिनट तक नेट्स में बल्लेबाजी की। मेरी कोशिश यही थी कि मैं कहीं से भी अपनी क्षमताओं पर संदेह न करूं। मैं हर गेंद को पूरी स्पष्टता के साथ खेलना चाहता था और मैं ऐसा कर पाया। मैं 90 मिनट ऐसा कर पाया तो मैं इस मैच में विश्वास के साथ उतरा था कि मैं हर गेंद पर खुद पर यकीन कर सकता हूं, न कि इस बारे में विचार करूं कि क्या हो अगर कुछ गलत हो जाए तो।’

विराट ने कहा, ‘जब मैंने मोहम्मद शमी की गेंद पर हिट किया तो मुझे अहसास हुआ कि आज मेरा दिन है। आज बड़ी पारी खेल सकता हूं। आज मैं लेंथ बॉल को फील्डर के सिर के ऊपर से मार सकता हूं। इस सीजन में मुझे जो प्यार मिला है मैं उसका आभारी हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।’

RCB v GT | Man of the Match | Virat Kohli

Virat Kohli gives his thoughts after leading RCB to a crucial win with a brilliant knock of 73(54) against GT. ??#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/icR2JEAg8o

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 20, 2022