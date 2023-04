विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाने के लिए धीमी बैटिंग की- साइमन डुल के इस कॉमेंट से मचा बवाल

पिछले महीने, डुल ने पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम की भी इसी बात को लेकर आलोचना की थी. पेशावर जल्मी की ओर से खेलते हुए बाबर ने क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी.

As a virat kohli fan , There is nothing wrong in a statement given by simon doull.

Dont worry doull we will not give you death threats ☺ we are sorry for our neighbors too.#RCBvLSG #SimonDoull #ViratKohli?

— RSJ?? (@MambaForevah) April 10, 2023