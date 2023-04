IPL 2023: विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास, IPL में 5 हजार रन बनाने वाले पहले कप्तान बने

कोलकाता नाइट राइडर्स के 200 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए RCB कप्तान विराट कोहली ने 33 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़ा. कोहली ने 6 चौकों की मदद से इस सीजन अपना 5वां अर्धशतक जड़ा. इस तरह कोहली ने एक-2 नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. IPL में कोहली के बल्ले से आया ये 49वां अर्धशतक है.

दरअसल, कोहली T20 क्रिकेट में एक वेन्यू पर 3 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 3 हजार रन बनाने का कारनामा किया है. इस मामलें में बांग्लादेश के बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम दूसरे नंबर पर हैं.

एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा T20 रन

इस पारी के दम पर कोहली IPL में बतौर कप्तान 5 हजार रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए. उनके नाम अब बतौर कप्तान IPL में 5001 रन हो गए हैं. इस मामलें में कोहली के आसपास भी कोई नहीं है.

IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन

